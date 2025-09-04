Президент Франции отметил, что Россия положила примерно миллион солдат убитыми и ранеными, минимально продвинувшись на украинской территории и нарушая международные нормы.

Такое заявление французский лидер Эммануэль Макрон сделал во время совместного брифинга с Владимиром Зеленским в Париже, передает 24 Канал.

Что сказал Макрон относительно потерь российской армии в войне против Украины?

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Россия, как страна-агрессор, понесла потери около миллиона солдат убитыми и ранеными, пытаясь захватить лишь 1% украинской территории.

Несмотря на постоянные попытки продвигаться в Украине, враг массово теряет своих военных и разрушает украинские города.

Макрон также подчеркнул, что при этом Россия цинично нарушает нормы международного права.

В то же время Эммануэль Макрон в очередной раз подчеркнул готовность Европы предоставить Украине четкие гарантии безопасности, чтобы создать четкий план защиты от возможной будущей агрессии.

Какова ситуация на фронте?