Миллион убитыми и ранеными за 1% украинской земли: Макрон рассказал о потерях России в войне
- Эммануэль Макрон заявил, что Россия потеряла около миллиона военных при попытках продвинуться на территории Украины.
- Макрон подчеркнул, что Россия вызывающе нарушает международные нормы.
Президент Франции отметил, что Россия положила примерно миллион солдат убитыми и ранеными, минимально продвинувшись на украинской территории и нарушая международные нормы.
Такое заявление французский лидер Эммануэль Макрон сделал во время совместного брифинга с Владимиром Зеленским в Париже, передает 24 Канал.
Что сказал Макрон относительно потерь российской армии в войне против Украины?
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Россия, как страна-агрессор, понесла потери около миллиона солдат убитыми и ранеными, пытаясь захватить лишь 1% украинской территории.
Несмотря на постоянные попытки продвигаться в Украине, враг массово теряет своих военных и разрушает украинские города.
Макрон также подчеркнул, что при этом Россия цинично нарушает нормы международного права.
В то же время Эммануэль Макрон в очередной раз подчеркнул готовность Европы предоставить Украине четкие гарантии безопасности, чтобы создать четкий план защиты от возможной будущей агрессии.
Какова ситуация на фронте?
- Как сообщил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, на Юге продолжается активное противостояние. Противник пытается найти уязвимые места в обороне Украины, но Вооруженные Силы Украины эффективно отражают атаки.
- В частности, недавно бойцы Военно-Морских Сил уничтожили российский катер вблизи Тендровской косы.
- Партизаны движения "Атеш" сообщают о о перемещении колонн российской техники из Луганской области на Запорожское направление.
- Дональд Трамп заявил, что российские войска медленно продвигаются в Украине, уничтожая все на своем пути бомбардировками и убийствами. По его словам, подобная война не происходила со времен Второй мировой.