Президент Франції зазначив, що Росія поклала приблизно мільйон солдатів убитими та пораненими, мінімально просунувшись на українській території та порушуючи міжнародні норми.

Таку заяву французький лідер Еммануель Макрон зробив під час спільного брифінгу з Володимиром Зеленським у Парижі, передає 24 Канал.

Що сказав Макрон стосовно втрат російської армії у війні проти України?

Еммануель Макрон повідомив, що Росія, як країна-агресор, зазнала втрат близько мільйона солдатів убитими та пораненими, намагаючись захопити лише 1% української території.

Попри постійні спроби просуватися в Україні, ворог масово втрачає своїх військових та руйнує українські міста.

На додачу до цього, очевидно, Росія порушує міжнародне право,

– зауважив президент Франції.

Водночас Макрон вкотре підкреслив готовність Європи надати Україні чіткі безпекові гарантії, щоб створити чіткий план захисту від можливої майбутньої агресії.

Яка ситуація на фронті?