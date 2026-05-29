Европа не может быть посредником в российско-украинских переговорах, поскольку якобы является стороной конфликта и оказывает военную помощь Киеву.

Такое заявление сделал спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает российское пропагандистское издание "ТАСС".

Почему Европа не может быть посредником?

Дмитрий Песков заявил, что отказ ЕС от диалога с Россией стал одной из главных причин ухудшения отношений между Москвой и Брюсселем, и, соответственно, якобы привел к нынешнему дипломатическому тупику.

В то же время российский чиновник фактически отверг Европейский Союз как посредника в переговорах по Украине, поскольку, по его словам, Брюссель вовлечен в войну и якобы является стороной конфликта.

Сейчас Европа является стороной конфликта на стороне Украины. Не забывайте, что европейское оружие непосредственно стреляет по нам и абстрагироваться от этого невозможно. Поэтому, конечно, в таком статусе, конечно, Европа не может претендовать на посредничество никак,

– сказал он.

Что говорят в Европе о возможном посредничестве?

Глава европейской дипломатии Кая Каллас недавно сообщила, что ЕС не рассматривает себя в роли нейтрального посредника на потенциальных переговорах между Украиной и Россией из-за открытой поддержки и помощи Киеву.

Кстати, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя недавно заявил, что Москва требует устранения "первопричин" начала войны против Украины, в частности вопрос членства страны в НАТО, перед заключением соглашения.