Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на брифинге, передает DWS News.

Что требует Россия?

Российский дипломат заявил в ООН о готовности Москвы к достижению своих целей путем переговоров, однако в случае отсутствия подобного сценария страна намерена добиваться желаемого по отношению к Украине военным путем.

Прекратить военные действия можно будет только тогда, когда угроза для России больше не будет исходить с территории Украины и когда прекратится дискриминация русскоязычного населения этой страны,

– сказал он.

Также он озвучил традиционные пропагандистские нарративы Кремля о якобы "неонацистской природе" украинской власти. Впрочем, Россия систематически использует такие утверждения для оправдания полномасштабной войны в Украине.

Заметим, что Киев и западные союзники неоднократно называли отвергали подобные обвинения. В то же время, по его словам, Россия якобы не хочет "уничтожения Украины как государства, ее деукраинизации и насильственной русификации".

Что происходит в ООН?

Россия планирует пожаловаться Международному суду ООН на притеснения русских в Эстонии, Латвии и Литве. где якобы запрещают использование русского языка, переписывают историю, разрушают памятники, а также "преследуют несогласных".

Более того, недавно Василий Небензя предложил украинскому постпреду Андрею Мельнику приехать в Россию. В ответ украинский дипломат заявил, что не желает посещать Россию, даже после того, как она потерпит поражение.