Таку заяву зробив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє російське пропагандистське видання "ТАСС".

Чому Європа не може бути посередником?

Дмитро Пєсков заявив, що відмова ЄС від діалогу з Росією стала однією з головних причин погіршення відносин між Москвою та Брюсселем, і, відповідно, нібито призвела до нинішнього дипломатичного глухого кута.

Водночас російський високопосадовець фактично відкинув Європейський Союз як посередника у переговорах стосовно України, оскільки, за його словами, Брюссель залучений до війни та нібито є стороною конфлікту.

Наразі Європа є стороною конфлікту на боці України. Не забувайте, що європейська зброя безпосередньо стріляє по нас і абстрагуватися від цього неможливо. Тому, звісно, ​​у такому статусі, звісно, ​​Європа не може претендувати на посередництво ніяк,

– сказав він.

Що кажуть у Європі про можливе посередництво?

Глава європейської дипломатії Кая Каллас нещодавно повідомила, що ЄС не розглядає себе у ролі нейтрального посередника на потенційних переговорах між Україною та Росією через відкриту підтримку та допомогу Києву.

До речі, постійний представник Росії при ООН Василь Небензя нещодавно заявив, що Москва вимагає усунення "першопричин" початку війни проти України, зокрема питання членства країни в НАТО, перед укладанням угоди.