"Дипломатическая пощечина": Россия отказалась от участия США в переговорах в Стамбуле в последний момент

Во время недавних переговоров в Стамбуле российская сторона в последний момент выступила против участия американских представителей на переговорах с Украиной.

Соответствующую информацию сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью французскому изданию Libération, передает 24 Канал.

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О чем свидетельствует отказ России

Глава украинского внешнедипломатического ведомства прокомментировал недавнюю встречу украинской и российской делегаций в Стамбуле. Известно, что на переговорах, кроме турецких посредников, должны были быть представители США, однако Россия отказалась от этого.

Кстати, российская сторона исключила участие американской стороны в переговорах. Это произошло в последнюю минуту. Мы считаем это своего рода "дипломатической пощечиной", свидетельствующей о фальшивости намерений Москвы,

– заявил он.

Несмотря на соблюдение принципа "тишины" в дипломатии, Андрей Сибига отметил, что риторика России не изменилась – представители страны во время переговоров, не имея убедительных аргументов, в очередной раз прибегали к "псевдоисторическим заявлениям", что, по его мнению, казалось странным.

По его словам, украинская делегация прибыла на переговоры с четко сформулированной повесткой дня. В частности, это касалось полного прекращения огня, обмена военнопленными, возвращения детей и гражданских лиц, а также возможной встречи Зеленского и Путина.

Напомним, ранее министр сообщал, что Украина готова к встрече Зеленского и Путина в расширенном формате с возможным привлечением президента США Дональда Трампа. Сейчас Киев ожидает от России предложений по безусловному перемирию