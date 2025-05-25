Об этом в субботу, 24 мая, сообщает 24 Канал со ссылкой на эфир телемарафона. Экс-представитель Украины при ООН не считает, что в директивах российской делегации была позиция, которая предусматривала бы возможность достижения договоренности о прекращении огня.

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Что говорили россияне на переговорах

По словам Кислицы, российские переговорщики строго придерживались полученных директив – "они их озвучили и, видимо, выполнили".

У них (россиян – 24 Канал) была вполне очевидная позиция, почему предложение американской и украинской стороны о безусловном прекращении огня для них категорически неприемлемо,

– рассказал дипломат.

Делегация страны-агрессора несколько раз в течение встречи заявляла: "Безусловное прекращение огня категорически неприемлемо".

Напомним, в Стамбуле россияне также устраивали "длинные псевдоисторические экскурсии", требовали 4 – 6 областей Украины и угрожали тем, что некоторые члены украинской делегации могут потерять родственников.