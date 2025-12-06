Россия разрывает оборонные соглашения с несколькими странами из-за их поддержки Украины

В России заявили, что разрывают оборонные соглашения, подписанные с Канадой, Португалией и Францией. Речь идет о документах, которые приняли в период с 1989 по 2000 год.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Euronews.

Почему Россия разрывает соглашения?

В МИД России заявили об отмене трёх соглашений, подписанных с Канадой в 1989 году, Португалией в 1994 году и Францией в 2000 году. Они определяли сотрудничество стран в оборонной сфере.

Соглашения продолжались на все последующие годы, однако Россия решила прекратить их одновременно, без поиска альтернативных механизмов сотрудничества.

Теперь МИД России должен официально уведомить государства-партнеры о расторжении соглашений, чтобы завершить дипломатическую процедуру. В Кремле объясняют, что соглашения "не имеют стратегического значения", но СМИ считают, что настоящая причина – поддержка Канадой, Францией и Португалией Украины.

Издание напоминает, что в июле 2025 года Россия уже аннулировала соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Германией. Тогда страна-агрессор обвинила Берлин во "враждебной политике" и "агрессивной милитаристской позиции".

Теперь на очереди другие европейские страны, которые поддерживают план Еврокомиссии по передаче Киеву доходов от замороженных российских активов на сумму около 235 миллиардов евро.

Отмена пактов отражает растущее отдаление России от Запада в сфере безопасности и технического сотрудничества,

С кем еще сотрудничает Россия?