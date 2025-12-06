Відповідне рішення опублікували на сайті уряду Росії. Про це пише 24 Канал з посиланням на Euronews.

Чому Росія розриває угоди?

У МЗС Росії заявили про скасування трьох угод, підписаних з Канадою у 1989 році, Португалією у 1994 році та Францією у 2000 році. Вони окреслювали співпрацю країн в оборонній сфері.

Угоди продовжувались на всі наступні роки, однак Росія вирішила припинити їх одночасно, без пошуку альтернативних механізмів співпраці.

Тепер МЗС Росії має офіційно повідомити держави-партнери про розірвання угод, щоб завершити дипломатичну процедуру. У Кремлі пояснюють, що угоди "не мають стратегічного значення", але ЗМІ вважають, що справжня причина – підтримка Канадою, Францією та Португалією України.

Видання нагадує, що у липні 2025 року Росія вже анулювала угоду про військово-технічну співпрацю з Німеччиною. Тоді країна-агресорка звинуватила Берлін у "ворожій політиці" та "агресивній мілітаристській позиції".

Тепер на черзі інші європейські країни, які підтримують план Єврокомісії щодо передачі Києву доходів від заморожених російських активів на суму близько 235 мільярдів євро.

Скасування пактів відображає зростаюче віддалення Росії від Заходу у сфері безпеки та технічного співробітництва,

З ким ще співпрацює Росія?