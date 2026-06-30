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30 июня, 21:23
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Россия срочно закрывает пограничные пункты на границах с Латвией, Финляндией и Эстонией

Владислав Кравцов

30 июня российские власти закрыли ряд пограничных пунктов на границе с европейскими странами. Речь идет о Латвии, Финляндии и Эстонии.

Об этом говорится в распоряжении правительства России, которое распространило враждебное пропагандистское агентство ТАСС.

Интересно Москва пока держится, но это ненадолго: что может запустить неизбежные процессы в России

Что известно о закрытии КПП России с европейскими государствами?

В распоряжении говорится, что Россия с 1 июля 2026 года временно приостанавливает движение лиц, транспортных средств, товаров и грузов через железнодорожные пункты пропуска через государственную границу на отдельных участках с европейскими странами.


Распоряжение российского правительства о закрытии КПП на границе с Латвией, Эстонией и Финляндией / Фото российских СМИ

Речь идет о следующих пунктах пропуска:

  • Российско-финский участок границы:
  1. Выборг (Ленинградская область);
  2. Вяртсиля (Республика Карелия);
  3. Люття (Республика Карелия);
  4. Санкт-Петербург-Финляндский (город Санкт-Петербург);
  5. Светогорск (Ленинградская область).
  • Российско-эстонский участок границы:
  1. Печоры-Псковские (Псковская область).
  • Российско-латвийский участок границы:
  1. Пыталово (Псковская область).


Список КПП, работу которых приостановила Россия / Фото российских СМИ

 

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