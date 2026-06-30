Россия срочно закрывает пограничные пункты на границах с Латвией, Финляндией и Эстонией

30 июня российские власти закрыли ряд пограничных пунктов на границе с европейскими странами. Речь идет о Латвии, Финляндии и Эстонии.

Об этом говорится в распоряжении правительства России, которое распространило враждебное пропагандистское агентство ТАСС.

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Что известно о закрытии КПП России с европейскими государствами?

В распоряжении говорится, что Россия с 1 июля 2026 года временно приостанавливает движение лиц, транспортных средств, товаров и грузов через железнодорожные пункты пропуска через государственную границу на отдельных участках с европейскими странами.



Распоряжение российского правительства о закрытии КПП на границе с Латвией, Эстонией и Финляндией / Фото российских СМИ

Речь идет о следующих пунктах пропуска:

Российско-финский участок границы:

Выборг (Ленинградская область); Вяртсиля (Республика Карелия); Люття (Республика Карелия); Санкт-Петербург-Финляндский (город Санкт-Петербург); Светогорск (Ленинградская область).

Российско-эстонский участок границы:

Печоры-Псковские (Псковская область).

Российско-латвийский участок границы:

Пыталово (Псковская область).



Список КПП, работу которых приостановила Россия / Фото российских СМИ