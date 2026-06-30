Политтехнолог Тарас Загородний в эфире "24 канала" объяснил , почему именно проблемы с топливом могут вызвать для России неприятные внутренние процессы. По его словам, Москва пока держится, но раздражение нарастает, а россияне уже начинают искать информацию там, где пропаганда не способна скрыть реальность.

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Российская пропаганда сталкивается с реальностью

Российские телеканалы все еще пытаются отрицать топливный кризис и называть видео с очередями на заправках "украинскими фейками". Но с топливом это работает гораздо хуже, чем с фронтом: люди могут не знать реальной ситуации на войне, но очередь на АЗС, пустые колонки или новые цены видят сами.

Одно дело – когда ты говоришь о том, что где-то что-то происходит, если человек этого не видит. Другое дело – когда он выходит на улицу и сталкивается с реальностью,

– пояснил Загородний.

Путин годами приучал россиян не интересоваться политикой: пока быт функционировал, большинство не задавало лишних вопросов. Теперь дефицит топлива заставляет их искать объяснения, и все чаще они обращаются к украинским ресурсам, где видят знакомую для себя картину без кремлевских фильтров.

Проблема Путина в том, что россияне начинают по-настоящему читать новости. Когда начало исчезать топливо, они стали интересоваться, что происходит,

– отметил политтехнолог.

Пока это не дает мгновенного эффекта, но раздражение может накапливаться, особенно в Москве.

Москва пока держится, но проблемы накапливаются

Наибольший риск для Кремля возникнет тогда, когда дефицит топлива сильнее затронет московскую агломерацию. Крупный мегаполис зависит от поставок, работы бизнеса, транспорта и повседневной логистики, поэтому перебои с топливом там быстро становятся не абстрактной экономической проблемой, а бытовым раздражителем для миллионов людей.

Москва пока держится. Есть проблемы, но их становится все больше, и это имеет накопительный эффект,

– отметил Загородний.

Российские власти пытаются выиграть время не только опровержениями, но и техническими решениями. В частности, речь может идти о снижении качества топлива и использовании ресурсов более низкого уровня переработки. Для старой советской техники это еще могло быть приемлемо, но современные автомобили, в частности китайские, к такому топливу значительно более чувствительны.

Если они сейчас будут заливать топливо с низкой степенью переработки в автомобили, которые поступают даже из Китая, те быстро начнут ломаться,

– пояснил политтехнолог.

Поэтому проблемы с топливом могут усугубляться не только из-за самого дефицита, но и из-за попыток его скрыть или заменить качество количеством.

Украина должна поддерживать давление на нефтяную систему

Для Кремля особенно болезненными могут быть удары по тем объектам, которые напрямую влияют на поставки топлива в крупную московскую агломерацию. Если проблемы начнутся не только в регионах, но и вблизи центра принятия решений, их будет значительно сложнее скрыть или списать на случайные перебои.

Загородний объяснил, чем топливный кризис опасен для Путина: смотрите видео

Задача Украины – поддерживать этот тренд. Следующим ударом очень просится экспорт российской нефти, например, крупнейший резервуар России – Грушова Балка возле Шесхариса,

– отметил политтехнолог.

Еще одним уязвимым направлением может стать газовое хозяйство России, ведь на газе работает значительная часть ее электростанций. Пока этот сектор почти не затронут, однако сама логика ударов по энергетической базе России показывает: чем меньше ресурсов будет у Кремля, тем труднее ему будет вести войну в нынешнем темпе.