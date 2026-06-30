Політтехнолог Тарас Загородній в ефірі 24 Каналу пояснив, чому саме проблеми з пальним можуть запустити для Росії неприємні внутрішні процеси. За його словами, Москва поки тримається, але роздратування накопичується, а росіяни вже починають шукати інформацію там, де пропаганда не здатна приховати реальність.

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Російська пропаганда стикається з реальністю

Російські телеканали ще намагаються заперечувати паливну кризу й називати відео з чергами на заправках "українськими фейками". Але з пальним це працює значно гірше, ніж із фронтом: люди можуть не знати реальної ситуації на війні, але чергу на АЗС, порожні колонки чи нові ціни бачать самі.

Одна справа – коли ти говориш про те, що десь щось відбувається, якщо людина цього не бачить. Інша справа – коли вона виходить на вулицю і стикається з реальністю,

– пояснив Загородній.

Путін роками привчав росіян не цікавитися політикою: доки побут працював, більшість не ставила зайвих питань. Тепер дефіцит пального змушує їх шукати пояснення, і дедалі частіше вони виходять на українські ресурси, де бачать знайому для себе картину без кремлівських фільтрів.

Проблема Путіна в тому, що росіяни починають реально читати новини. Коли почало зникати паливо, вони почали цікавитися, що відбувається,

– зазначив політтехнолог.

Поки це не дає одномоментного ефекту, але роздратування може накопичуватися, особливо в Москві.

Москва ще тримається, але проблеми накопичуються

Найбільший ризик для Кремля виникне тоді, коли паливний дефіцит сильніше зачепить московську агломерацію. Великий мегаполіс залежить від постачання, роботи бізнесу, транспорту й щоденної логістики, тому перебої з пальним там швидко стають не абстрактною економічною проблемою, а побутовим подразником для мільйонів людей.

Москва поки що тримається. Є проблеми, але їх стає дедалі більше, і це має накопичувальний ефект,

– зазначив Загородній.

Російська влада намагається вигравати час не лише запереченнями, а й технічними рішеннями. Зокрема, може йтися про зниження якості пального та використання ресурсів нижчого рівня переробки. Для старої радянської техніки це ще могло бути прийнятним, але сучасні автомобілі, зокрема китайські, до такого пального значно чутливіші.

Якщо вони зараз заливатимуть пальне з низькою переробкою в автомобілі, які приходять навіть із Китаю, вони швидко почнуть ламатися,

– пояснив політтехнолог.

Тому проблеми з пальним можуть розростатися не лише через сам дефіцит, а й через спроби його приховати або замінити якість кількістю.

Україна має підтримувати тиск на нафтову систему

Для Кремля особливо болючими можуть бути удари по тих об'єктах, які напряму впливають на постачання пального до великої московської агломерації. Якщо проблеми почнуться не лише в регіонах, а біля центру ухвалення рішень, їх буде значно важче приховати або списати на випадкові перебої.

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Завдання України – підтримувати цей тренд. Наступним ударом дуже проситься експорт російської нафти, наприклад найбільший резервуар Росії – Грушова Балка біля Шесхариса,

– зазначив політтехнолог.

Ще одним вразливим напрямом може бути газове господарство Росії, адже на газі працює значна частина її електростанцій. Поки цей сектор майже не був зачеплений, однак сама логіка ударів по енергетичній базі Росії показує: чим менше ресурсів матиме Кремль, тим важче йому буде підтримувати війну в нинішньому темпі.