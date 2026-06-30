Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус розповів 24 Каналу, що нещодавно в ЗМІ лунали думки, буцімто проблеми з бензином сильно не змушують Росію припинити війну. Але це не так.

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Яка ситуація в Росії?

За словами Уса, поєднання далекобійних ударів по РФ та економічних санкцій сильно б'є по Росії. А через нестачу бензину незадоволення серед населення зростає. Україна підводить Росію до непростих часів.

Як тільки економіка перестане давати ресурси не лише для ведення війни, але й для розвитку держави, то війна припиниться. Що дозволяє нам створювати цей тиск на економіку – постійні удари по нафтопереробних та нафтоперекачувальних об'єктах. А відсутність палива призводить до того, що зростає напруження в суспільстві,

– зазначив Ус.

Що відбувається в Росії: дивіться відео 24 Каналу

Росіяни мало цікавляться політикою. Але вони точно помітять, що бензину не вистачає. Ця невдоволеність може перерости у щось більше.

В минулому вже траплялися схожі приклади. Революція в Росії 1917 року почалася після величезних черг на хліб. Тому ось ці проблеми з паливом можуть бути умовною "першою серією",

– підкреслив Ус.