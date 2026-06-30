Об этом говорится в распоряжении правительства России, которое распространило враждебное пропагандистское агентство ТАСС.
Интересно Москва пока держится, но это ненадолго: что может запустить неизбежные процессы в России
Что известно о закрытии КПП России с европейскими государствами?
В распоряжении говорится, что Россия с 1 июля 2026 года временно приостанавливает движение лиц, транспортных средств, товаров и грузов через железнодорожные пункты пропуска через государственную границу на отдельных участках с европейскими странами.
Читайте оперативные новости первыми
Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Распоряжение российского правительства о закрытии КПП на границе с Латвией, Эстонией и Финляндией / Фото российских СМИ
Речь идет о следующих пунктах пропуска:
- Российско-финский участок границы:
- Выборг (Ленинградская область);
- Вяртсиля (Республика Карелия);
- Люття (Республика Карелия);
- Санкт-Петербург-Финляндский (город Санкт-Петербург);
- Светогорск (Ленинградская область).
- Российско-эстонский участок границы:
- Печоры-Псковские (Псковская область).
- Российско-латвийский участок границы:
- Пыталово (Псковская область).
Список КПП, работу которых приостановила Россия / Фото российских СМИ