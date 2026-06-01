Россия сыпется: как Армения усугубляет кризис в Кремле

Армения начала сближаться с Европейским Союзом после того, как Россия не помогла им удержать Нагорный Карабах, который сейчас под контролем Азербайджана. Эта ситуация вызывает раздражение в Кремле.

Политолог Артем Бронжуков рассказал 24 Каналу, что Россия, начав полномасштабную войну против Украины, начала терять влияние в других регионах. В частности это касается и Армении. Россия фактически сыпется.

Читайте также "Следует быть осторожной": Лукашенко цинично пригрозил Армении "украинским сценарием"

Россия не собирается отпускать Армению

По словам Политолога, российский диктатор уже бьется в агонии и пытается сохранить влияние в других странах. Ранее Армения была экономически и политически сильно завязана на России. Теперь они постепенно отдаляются от РФ.

В Армении не простят России 2020 и 2023 годы, когда там ничего не сделали по Нагорному Карабаху. Это привело к слому,

– отметил Бронжуков.

Чего ожидать от выборов в Армении: смотрите видео 24 Канала

Уже 7 июня в Армении состоятся парламентские выборы, которые фактически будут проверкой для народа Армении. Там будет видно, действительно ли они хотят изменить парадигму развития своего государства и пойти в сторону Европы и Запада в целом.

Очевидно, что Россия попытается повлиять на выборы. Там есть коалиция пророссийских сил, которая в случае успеха сможет сформировать правительство. Тогда в Армении пойдет откат в сторону России,

– отметил Бронжуков.

Россия угрожает Армении

В течение последних недель Россия начала все агрессивнее высказываться в сторону Армении. К примеру, диктатор Путин начал рассказывать, что война в Украине якобы началась с похожей ситуации, которая сейчас происходит в Армении. Ему не нравится, что Ереван начинает двигаться в сторону Евросоюза.

Страны Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности уже обратились к Армении с требованием определяться со своим геополитическим курсом. Зато действующий премьер-министр Никол Пашинян заявил, что сейчас его страна не должна принимать такое решение. Выбор нужно будет сделать, когда он станет неизбежным. Именно тогда в стране проведут референдум относительно дальнейшего курса.

Интересно, что в начале мая в Армению прибыл президент Владимир Зеленский для участия в саммите Европейского политического сообщества. Это вызвало бурную реакцию в России.