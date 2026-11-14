Для прекращения войны в Украине Кремль выдвинул особое требование к Великобритании, – The Telegraph

Россия требует, чтобы Великобритания прекратила использовать свой ядерный потенциал для защиты европейских союзников. Кремль включил этот пункт в пакет условий, без которых отказывается даже обсуждать прекращение огня в Украине.

Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на документ, подготовленный российскими переговорщиками для обсуждения вопроса о прекращении войны.

Как в Лондоне воспримут российское требование?

Великобритания вряд ли согласится отказаться от ядерной защиты своих союзников. Она является единственной европейской страной, которая взяла на себя обязательство использовать свой подводный ядерный потенциал для более широкой обороны НАТО.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем после встречи с европейскими лидерами в Дублине 12 ноября заявил, что вопрос европейской безопасности не может быть предметом торга с Россией.

Он подчеркнул, что Европа должна самостоятельно определять принципы собственной безопасности, без вмешательства Москвы.

Что еще требует Россия для прекращения боевых действий в Украине?

Москва также хочет, чтобы НАТО вывело войска из Восточной Европы и стран Балтии, а Финляндия вышла из Альянса.

Кроме того, НАТО должно обязаться не направлять свои войска в Украину. Только после этого Владимир Путин якобы готов рассматривать вопрос о прекращении огня.

Россия также требует прекратить поставки Украине любого западного оружия, военной техники и оборудования, а также не допустить ее вступления в НАТО.

По окончании войны Москва хочет сохранить все оккупированные ею украинские территории.

Взамен Россия может согласиться на вступление Украины в Евросоюз, но при условии, что Киев не будет участвовать в общей оборонной политике блока.

В обмен на вышеупомянутые уступки Москва якобы готова вывести размещенное в Беларуси ядерное оружие.

Фактически Путин вновь выдвигает требования, которые уже озвучивал в конце 2021 года. Тогда Кремль требовал вернуть военное присутствие НАТО в Европе к уровню 1997 года – до расширения Альянса на восток, в частности за счет бывших советских республик.