"Такие вещи не обсуждаются": Финляндия отвергла требования России относительно сокращения присутствия НАТО

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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В Финляндии резко ответили Кремлю

Министр обороны Финляндии Антти Гяккянен заявил, что требования России о сокращении присутствия НАТО на восточном фланге Альянса не подлежат обсуждению.

Россия хочет, чтобы европейские страны НАТО ввели ограничения на свою деятельность в интересах России, но такие вещи не обсуждаются– заявил министр.

По его словам, даже само предложение сократить присутствие Альянса в Европе вызывает возмущение, и Россия это понимает.

Ранее немецкое издание Bild сообщило, что в ходе переговоров в Абу-Даби Россия якобы предложила новую архитектуру европейской безопасности. Среди возможных условий называли выход Финляндии из НАТО и ликвидацию военных баз Альянса в странах Балтии.

В обмен на это Москва якобы была готова вывести ядерное оружие из Беларуси, отказаться от размещения там ракет средней дальности и вывести российские войска из Приднестровья. В то же время Bild отмечало, что эти предложения обсуждались в неофициальных кругах.

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Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг, что Россия требовала выхода Финляндии из НАТО.

Такого требования не выдвигалось. Это точно не было частью обсуждения– заявил он.

Гяккянен также прокомментировал переговоры Украины, США и России в Абу-Даби. По его мнению, Москва не демонстрирует серьезного намерения достичь мира, а вместо этого расширяет свои требования.

Скорее расширяет свои требования – от войны в Украине до изменения европейской архитектуры безопасности в более выгодную для себя сторону. Все западные политики должны заметить, что это часть многолетней российской психологической стратегии – сдвигать рамки в переговорах, чтобы сделать их невыгодными для нас. Мы не должны вестись на их блеф– подчеркнул финский министр.

Он добавил, что в последние дни Россия, очевидно, проверяет готовность США и Европы к уступкам.

Стоит отметить, что " Финляндия вступила в НАТО в 2023 году" – после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Присоединение страны к Альянсу существенно увеличило протяженность его границы с Россией.