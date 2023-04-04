Об этом 24 Каналу рассказал Юрий Федоров – военный эксперт. По его словам, российский диктатор Владимир Путин своими руками сделал Финляндию сильной страной.

Смотрите также Финляндия в НАТО: какой стала граница России с Альянсом – показываем на карте

Финляндия обыграла Россию

Юрий Федоров рассказал, что новость о том, что Финляндия теперь входит в Североатлантический альянс, настоящая неприятность для Путина.

Что касается России, то она получила дополнительную границу протяженностью 1000 километров со страной-членом НАТО, причем со страной с относительно небольшим населением, но с достаточно хорошо подготовленными и обученными Вооруженными силами,

– заметил военный эксперт.

По его мнению, возникает прямая перспектива и отличные возможности развертывания Финляндией дополнительных средств и сил Североатлантического альянса. Впрочем, такие меры безопасности пока не планируются в Брюсселе и Хельсинки.

"Непосредственно ближайшие дни, недели, возможно, месяцы такого развертывания не будет, но ситуация меняется и в Финляндии могут появиться дополнительные войска, возможно, американские, возможно, других государств-членов НАТО", – пояснил Федоров.

По его словам, подобные перспективы явно не в пользу Кремля.

Юрий Федоров рассказал, почему России невыгодно, что Финляндия теперь в НАТО: смотрите видео

Финляндия может усилить свои вооруженные силы

Юрий Федоров подчеркнул, что Путин сам оказался в своей же ловушке.

Авантюра, которую Кремль и Путин лично затеяли по отношению к Украине, напав на нее, привела к серьезному усложнению стратегического вопроса России,

– сообщил военный эксперт.

Напомним, что одним из главных аргументов, которые Путин приводил для оправдания вторжения в Украину, был недопуск вступления Украины в НАТО. Зато Финляндию как часть Альянса он не боялся из-за маленькой территории и относительно слабых вооруженных сил.

"На самом деле, в случае войны Вооруженные силы Финляндии будут призваны в течение 1–2 дней 238 тысяч человек", – пояснил Федоров и добавил, что военнослужащие точно будут хорошо подготовлены.

Военный эксперт провел аналогию, что именно такое количество военных насчитывалось ВСУ до начала полномасштабного вторжения. За это время запасы личного состава значительно выросли. Это и то, что сумел достичь Владимир Путин своими преступными действиями.

Финляндия вошла в НАТО: главное