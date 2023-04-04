Про це 24 Каналу розказав Юрій Федоров – військовий експерт. За його словами, російський диктатор Владімір Путін своїми ж руками зробив Фінляндію сильною країною.

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Фінляндія обіграла Росію

Юрій Федоров розповів, що новина про те, що Фінляндія тепер входить до Північноатлантичного альянсу, справжня неприємність для Путіна.

Що стосується Росії, то вона отримала додатковий кордон протяжністю 1000 кілометрів з країною-членом НАТО, причому з країною з відносно невеликим населенням, але з достатньо добре підготовленими та навченими Збройними силами,

– зауважив військовий експерт.

На його думку, виникає пряма перспектива та чудові можливості розгортання Фінляндією додаткових засобів і сил Північноатлантичного альянсу. Втім, такі безпекові заходи поки не плануються в Брюсселі та Гельсінкі.

"Безпосередньо найближчі дні, тижні, можливо, місяці такого розгортання не буде, але ситуація змінюється і в Фінляндії можуть з'явитися додаткові війська, можливо, американські, можливо, якихось інших держав-членів НАТО", – пояснив Федоров.

За його словами, такі перспективи явно не на користь Кремля.

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Фінляндія може посилити свої Збройні сили

Юрій Федоров підкреслив, що Путін сам опинився у своїй же пастці.

Авантюра, яку Кремль і Путін особисто задумали стосовно України, напавши на неї, призвела до серйозного ускладнення стратегічного питання Росії,

– повідомив військовий експерт.

Нагадаємо, що одним із головних аргументів, які Путін наводив для виправдання вторгнення в Україну, був недопуск вступу України в НАТО. Натомість Фінляндію як частину Альянсу він не боявся через маленьку територію та відносно слабкі Збройні сили.

"Насправді у випадку війни Збройні сили Фінляндії будуть призвані упродовж 1 – 2 днів 238 тисяч осіб", – пояснив Федоров і додав, що військовослужбовці точно будуть добре підготовленими.

Військовий експерт провів аналогію, що саме таку кількість військових налічували ЗСУ до початку повномасштабного вторгнення. За цей час запаси особового складу значно зросли. Це і є те, що зумів досягнути Владімір Путін своїми злочинними діями.

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