"Такі речі не обговорюються": Фінляндія відкинула вимоги Росії щодо скорочення присутності НАТО

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

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У Фінляндії різко відповіли Кремлю

Міністр оборони Фінляндії Антті Гяккянен заявив, що вимоги Росії щодо скорочення присутності НАТО на східному фланзі Альянсу не підлягають обговоренню.

Росія хоче, щоб європейські країни НАТО встановили обмеження на власну діяльність на користь російських інтересів, але такі речі не обговорюються– заявив міністр.

За його словами, навіть сама пропозиція скоротити присутність Альянсу в Європі є обурливою, і Росія це розуміє.

Раніше німецьке видання Bild повідомило, що під час переговорів в Абу-Дабі Росія нібито запропонувала нову архітектуру європейської безпеки. Серед можливих умов називали вихід Фінляндії з НАТО та ліквідацію військових баз Альянсу в країнах Балтії.

В обмін на це Москва нібито була готова вивести ядерну зброю з Білорусі, відмовитися від розміщення там ракет середньої дальності та вивести російські війська з Придністров'я. Водночас Bild зауважувало, що ці пропозиції обговорювалися в неофіційних колах.

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Однак речник Кремля Дмитро Пєсков заперечив, що Росія вимагала виходу Фінляндії з НАТО.

Такої вимоги не висувалося. Це точно не було частиною обговорення– заявив він.

Гяккянен також прокоментував переговори України, США та Росії в Абу-Дабі. На його думку, Москва не демонструє серйозного наміру досягти миру, а натомість розширює свої вимоги.

Радше розширює свої вимоги – від війни в Україні до зміни європейської архітектури безпеки на більш вигідну для себе. Усі західні політики мають зауважити, що це частина багаторічної російської психологічної стратегії – зміщувати рамки у переговорах, щоб зробити їх невигідними для нас. Ми не повинні вестися на їхній блеф– наголосив фінський міністр.

Він додав, що останніми днями Росія, очевидно, перевіряє готовність США та Європи до поступок.

Варто зазначити, що Фінляндія вступила до НАТО у 2023 році – після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Приєднання країни до Альянсу суттєво збільшило протяжність його кордону з Росією.