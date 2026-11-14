Для завершення війни в Україні Кремль висунув особливу вимогу до Британії, – The Telegraph

Про це повідомляє видання The Telegraph із посиланням на документ, підготовлений російськими переговорниками для обговорення завершення війни.

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Як у Лондоні сприймуть російську вимогу?

Велика Британія навряд чи погодиться відмовитися від ядерного захисту своїх союзників. Вона є єдиною європейською країною, яка взяла на себе зобов'язання використовувати свій підводний ядерний потенціал для ширшої оборони НАТО.

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем після зустрічі з європейськими лідерами в Дубліні 12 листопада заявив, що питання європейської безпеки не може бути предметом торгу з Росією.

Він наголосив, що Європа самостійно має визначати принципи власної безпеки, без втручання Москви.

Що ще вимагає Росія для припинення бойових дій в Україні?

Москва також хоче, щоб НАТО вивело війська зі Східної Європи та країн Балтії, а Фінляндія залишила Альянс.

Крім того, НАТО має зобов'язатися не відправляти свої війська в Україну. Лише після цього Володимир Путін нібито готовий розглядати припинення вогню.

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Росія також вимагає припинити постачання Україні будь-якої західної зброї, військової техніки та обладнання, а також не допустити її вступу до НАТО.

Після завершення війни Москва хоче зберегти всі українські території, які окупувала.

Натомість Росія може погодитися на вступ України до Євросоюзу, але за умови, що Київ не братиме участі у спільній оборонній політиці блоку.

В обмін на вищезгадані поступки Москва нібито готова вивести розміщену в Білорусі ядерну зброю.

Фактично Путін знову висуває вимоги, які вже озвучував наприкінці 2021 року. Тоді Кремль вимагав повернути військову присутність НАТО в Європі до рівня 1997 року – до розширення Альянсу на схід, зокрема за рахунок колишніх радянських держав.