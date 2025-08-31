Россия представляет реальную угрозу для Германии, – Мерц
- Канцлер Германии считает Россию реальной угрозой и обосновывает этим расширение добровольной военной службы.
- Также Фридрих Мерц не исключает введения обязательной военной службы для женщин в долгосрочной перспективе.
Канцлер Германии Фридрих Мерц считает Россию реальной угрозой для своего государства. В частности, этим политик обосновал расширение добровольной военной службы.
Кроме того, он не исключает введения обязательной военной службы для женщин в долгосрочной перспективе. Об этом в субботу, 30 августа, сообщили в Spiegel, передает 24 Канал.
Что заявил Мерц о Путине?
По словам канцлера, приостанавливать обязательную военную службу в Германии в 2011 году было "ошибкой с сегодняшней точки зрения". В частности, из-за российской угрозы, ведь Владимир Путин якобы нацелен не только на Украину.
Он (Путин – 24 Канал) хочет восстановить старый Советский Союз. И в него входит и часть моей страны (Германии – 24 Канал),
– сказал Мерц.
Поэтому если основанная на добровольности модель окажется недостаточной, придется "создать механизм" для возвращения к обязательной военной службе. Интересно, что привлечение женщин, призыв которых конституция пока не позволяет, потребует немалых изменений.
Кроме того, политик выразил скептицизм относительно возможности возобновления диалога с Путиным в ближайшее время.
В течение многих лет мы будем иметь дело с агрессивным российским авторитарным режимом, который не заинтересован в возвращении к порядку, основанному на правилах,
– отметил он.
Германия и война в Украине: последние новости
- Ранее Мерц заявил, что войну в Украине нужно остановить, но не "любой ценой", поскольку капитуляция Киева лишь даст Путину время подготовиться к новой войне.
- По данным опроса института Forsa, 52% немцев считают, что Украина должна отдать оккупированные территории для достижения мира с Россией.
- Вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль сообщил, что Германия будет предоставлять Украине 9 миллиардов евро ежегодно в качестве финансовой поддержки.