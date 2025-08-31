Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає Росію реальною загрозою для своєї держави. Зокрема, цим політик обґрунтував розширення добровільної військової служби.

Окрім того, він не виключає введення обов'язкової військової служби для жінок у довгостроковій перспективі. Про це в суботу, 30 серпня, повідомили у Spiegel, передає 24 Канал.

Що заявив Мерц про Путіна?

За словами канцлера, призупиняти обов'язкову військову службу в Німеччині у 2011 році було "помилкою сьогоднішнього погляду". Зокрема, через російську загрозу, адже Володимир Путін нібито націлений не лише на Україну.

Він (Путін – 24 Канал) хоче відновити старий Радянський Союз. І до нього входить і частина моєї країни (Німеччини – 24 Канал),

– сказав Мерц.

Тож якщо заснована на добровільності модель виявиться недостатньою, доведеться "створити механізм" для повернення до обов'язкової військової служби. Цікаво, що залучення жінок, призов яких конституція наразі не дозволяє, потребуватиме чималих змін.

Окрім того, політик висловив скептицизм щодо можливості відновлення діалогу з Путіним найближчим часом.

Протягом багатьох років ми матимемо справу з агресивним російським авторитарним режимом, який не зацікавлений у поверненні до порядку, заснованого на правилах,

– зазначив він.

Німеччина і війна в Україні: останні новини