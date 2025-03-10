Из-за "разведывательной деятельности": Россия выслала двух британских дипломатов

Федеральная служба безопасности России заявила о высылке двух британских дипломатов. Их обвинили в шпионской деятельности.

В ФСБ России утверждают, что оба дипломата предоставили ложную информацию о себе при въезде в страну. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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За что Россия выдворила британских дипломатов

В сообщении ФСБ говорится, что МИД РФ лишил аккредитации второго секретаря посольства Великобритании в Москве Алкеша Одедра и мужа первого секретаря политического отдела посольства - Майкла Скиннера.

Там сообщили, что дипломатов обвинили в предоставлении ложной информации о себе при въезде в страну. Также российская спецслужба заявила, что обнаружила в их действиях "признаки разведывательно-диверсионной работы", которая, по ее утверждению, представляла угрозу национальной безопасности.

Кроме того, представителя посольства Великобритании в Москве вызвали в Министерство иностранных дел России.

Британским дипломатам приказано покинуть территорию России в течение двух недель.

Сделано также предупреждение о том, что если Лондон пойдет на эскалацию ситуации, российской стороне будет дан решительный "зеркальный" ответ,

– заявили в МИД России.

Министерство иностранных дел Великобритании, комментируя заявление ФСБ, сообщило, что это не первый случай, когда Россия выдвигает "злонамеренные и необоснованные обвинения" против британских сотрудников, пишет BBC.