У ФСБ Росії стверджують, що обидва дипломати надали неправдиву інформацію про себе при в'їзді в країну. Пр оце повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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За що Росія видворила британських дипломатів

У повідомленні ФСБ йдеться, що МЗС РФ позбавило акредитації другого секретаря посольства Великої Британії в Москві Алкеша Одедра і чоловіка першого секретаря політичного відділу посольства — Майкла Скіннера.

Там повідомили, що дипломатів звинуватили у наданні неправдивої інформації про себе при в’їзді до країни. Також російська спецслужба заявила, що виявила у їхніх діях "ознаки розвідувально-диверсійної роботи", яка, за її твердженням, становила загрозу національній безпеці.

Крім того, представника посольства Великої Британії у Москві викликали до Міністерства закордонних справ Росії.

Британським дипломатам наказано залишити територію Росії протягом двох тижнів.

Зроблено також попередження про те, що якщо Лондон піде на ескалацію ситуації, російській стороні буде дано рішучу "дзеркальну" відповідь,

– заявили у МЗС Росії.

Міністерство закордонних справ Великої Британії, коментуючи заяву ФСБ, повідомило, що це не перший випадок, коли Росія висуває "зловмисні та необґрунтовані звинувачення" проти британських співробітників, пише BBC.