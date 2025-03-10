Речник Кремля Дмітрій Пєсков розповів про очікування від перемовин між Україною та США. Про це пише 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

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Важливо, чого очікують США

Пєсков пояснив, що неважливо, чого очікує Росія, тут важливо, чого очікують Сполучені Штати.

На різних рівнях ми неодноразово чули заяви, що Сполучені Штати чекають демонстрації з боку українців бажання йти до миру. Цього, власне, чекають всі,

– сказав речник Владіміра Путіна.

За словами Пєскова, у США хочуть визначитись, чи "хочуть миру представники режиму".

Перемовини між делегаціями України та США мають відбутись 11 березня. У США вважають, що метою переговорів є створення "основ для мирної угоди та початкового припинення вогню". Водночас українська сторона побоюється, що зустріч може бути тактикою затягування чи спробою Трампа домогтися поступок, які будуть вигідні Росії.