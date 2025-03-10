Він у першу чергу наголосив, що це бізнес, а тому Трамп ніколи цього не зробить. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Андрія Коваленка.

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США оплатили незначну частину Starlink

Мільярдер Ілон Маск заявив, що увесь фронт в Україні "завалиться", якщо він відключить Starlink. Хоча згодом він поспішив зробити іншу заяву – що не робитиме цього, навіть якщо не погоджується з політикою Києва.

"Старлінки" ніхто відключати не буде попри різні заяви Маска та різні інші такі речі, що фронт обвалиться. Він не обвалиться,

– наголосив Коваленко.

За його словами, ще у 2022 – 2023 роках залежність від цих систем була значно більша, а зараз є альтернативи, але "складності будуть, безперечно", якщо це все ж коли-небудь станеться.

"Ну треба розуміти, що за гроші США, за гроші Держдепу, за гроші USAID … оплачено було не всі "старлінки"", – зауважив також глава ЦПД.

Найчастіше послуги Starlink оплачували самі ж військові зі своїх зарплат. Також на це спрямовувалися кошти з волонтерських фондів та іноземна допомога з Європи. До прикладу, значну кількість Starlink оплачує Польща.

Відповідно просто взяти вимкнути все не вийде, оскільки просто злетять контракти в Маска. А це – бізнес,

– наголосив Коваленко.

Тож, за його словами, усе сказане щодо відключення цих систем наразі переважно блеф.