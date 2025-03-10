Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан розповів 24 Каналу, що Маск трішки перебільшив у своїй заяві. На лінії фронту зміниться кілька речей.

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Як насправді зміниться фронт в разі відключення Starlink

За словами полковника, якби Маск відключив Україні Starlink, ЗСУ б відмовились він наступальних дій. Окремі групи військових були б змушені "тихо заходити і вертатись назад", але для таких операцій теж потрібен би був час на підготовку.

Маск трішки перебільшує з тим, що фронт посиплеться. Не посиплеться. Зараз увесь фронт, крім Курської області, де у нас немає фортифікацій, стабілізувався. Навіть при відключенні фронт вистоїть,

– наголосив Світан.

Полковник додав, що відключення Starlink також вплине на втрати – якщо українські військові перестануть бити в тил ворогу, росіяни будуть поповнювати особовий склад, техніку та боєприпаси.

Нагадаймо, що після заяви Макса про відключення Starlink держсекретар США Марко Рубіо заперечив таке повідомлення. Відреагував також і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, який підкреслив, що Starlink для України оплачує Міністерство цифровізації Польщі, і у разі ненадійності SpaceX доведеться шукати інших постачальників.

Цікаво, що після погрози Маск заявив, що Starlink ніколи не вимкне свої термінали в Україні, навіть якщо він не погоджується з політикою української влади. Він зауважив, що світ неправильно зрозумів його попередні слова.