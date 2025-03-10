Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что Маск немного преувеличил в своем заявлении. На линии фронта изменится несколько вещей.

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Как на самом деле изменится фронт в случае отключения Starlink

По словам полковника, если бы Маск отключил Украине Starlink, ВСУ бы отказались он наступательных действий. Отдельные группы военных были бы вынуждены "тихо заходить и возвращаться обратно", но для таких операций тоже нужно бы было время на подготовку.

Маск немного преувеличивает с тем, что фронт посыплется. Не посыплется. Сейчас весь фронт, кроме Курской области, где у нас нет фортификаций, стабилизировался. Даже при отключении фронт выстоит,

– подчеркнул Свитан.

Полковник добавил, что отключение Starlink также повлияет на потери – если украинские военные перестанут бить в тыл врагу, россияне будут пополнять личный состав, технику и боеприпасы.

Напомним, что после заявления Макса об отключении Starlink госсекретарь США Марко Рубио опроверг такое сообщение. Отреагировал также и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, который подчеркнул, что Starlink для Украины оплачивает Министерство цифровизации Польши, и в случае ненадежности SpaceX придется искать других поставщиков.

Интересно, что после угрозы Маск заявил, что Starlink никогда не выключит свои терминалы в Украине, даже если он не согласен с политикой украинских властей. Он заметил, что мир неправильно понял его предыдущие слова.