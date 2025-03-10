Российский правозащитник Марк Фейгин рассказал 24 Каналу, что такие условия выгодны для Кремля. Понятно, что Путин никогда не согласится на западный контингент в Украине.

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Каковы истинные намерения Путина

Такая позиция россиян позволит им в любое время возобновить боевые действия. Другая ситуация, если на линии разграничения будут стоять британские или французские миротворцы. Тогда снова начинать конфликт страшно, потому что может быть ответ от ядерных государств.

Понятно, что Китай не будет вмешиваться, это ему не нужно. Пекин уже отказался от ввода своих сил, все это игра. Почему вообще Москва должна определять состав войск на демилитаризованной зоне?

– сказал Марк Фейгин.

Прекращение огня является само по себе ценным, потому что тогда перестанут умирают люди с обеих сторон. Хотя для России это вообще не имеет значения. На Западе понимают, что Москва нарушает все условия. Заставить ее к чему-то можно только силой, которой является присутствие миротворцев.

В Кремле на это не согласятся, потому что планируют возобновить огонь при первой возможности. Им нужно только пополнить войска, отремонтировать технику и снова пойти в наступление. Ведь главная цель войны – полностью захватить Украину.

Россия может согласиться только на так называемые "нейтральные" войска. Например, Африки, Китая, Мьянмы. Поэтому сейчас условия Москвы вообще выполнить невозможно. Ведь единственной гарантией недопущения повторной войны – является размещение войск НАТО в Украине.