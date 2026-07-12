Россия официально закрыла сразу несколько железнодорожных пунктов пропуска на границе со страной-членом НАТО

9 июля Финляндия получила официальное уведомление от России о временной приостановке движения на нескольких железнодорожных пунктах пропуска. Речь идет, в частности, о направлениях Вартиус – Люття, Ниирала – Вяртсиля, Иматра – Светогорск, а также о железнодорожных станциях Выборг и Санкт-Петербург.

Об этом сообщает yle.fi.

Что известно о закрытии пунктов пропуска между Россией и Финляндией?

В целом, о данном решении финская сторона узнала еще в конце июня из сообщений СМИ. Теперь Москва направила официальное подтверждение.

В Министерстве иностранных дел Финляндии отметили, что эти ограничения не окажут существенного влияния на страну. Основной грузовой железнодорожный трафик проходит через пограничную станцию Вайниккала, которая продолжает работать и не попала под ограничения.

В то же время все автомобильные пункты пропуска на восточной границе остаются закрытыми по решению Хельсинки из-за рисков организованного миграционного давления со стороны России.

Кроме того, финское правительство предложило продлить действие закона о пограничной безопасности, известного как "закон о выдворении", до конца 2028 года.

Справка. Это временный нормативный акт, позволяющий финским пограничникам разворачивать и не пропускать в страну нелегальных мигрантов, в частности тех, кого Россия целенаправленно использует в качестве инструмента гибридной войны.

Стоит отметить, что Финляндия внесла изменения в законодательство, которые открывают возможность размещения на ее территории ядерного вооружения в рамках механизмов НАТО. Подобный курс избрала и Литва: президент страны Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс стремится присоединиться к системе ядерного сдерживания Альянса.

Генерал армии и бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в эфире 24 Канала пояснил, что Финляндия и страны Балтии находятся среди наиболее уязвимых направлений для потенциальной российской агрессии. Именно поэтому эти страны особенно остро реагируют на действия Кремля и готовятся к возможным сценариям расширения военного противостояния.