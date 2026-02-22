Посольство России в Сеуле вывесило циничный баннер о войне в Украине: снять его нельзя

Накануне 4-летия вторжения России в Украину, 24 февраля, на здании посольства России в Сеуле появился большой баннер с надписью на русском "Победа будет за нами". Правительство Южной Кореи попросило убрать его, однако российская сторона отказалась.

Утром 21 февраля баннер был хорошо виден с площади возле Первой методистской церкви Чунгдона. Полотно длиной около 15 метров выполнено на фоне российского триколора. Об этом пишет The Chosun.

Что известно о циничном баннере россиян в центре Сеула?

Лозунг "Победа будет за нами" активно использовался в СССР во время Второй мировой войны, а сейчас применяется в России как символическое оправдание войны против Украины.

МИД Южной Кореи заявил, что Россия, нарушившая Устав ООН, не может открыто пропагандировать свою позицию относительно войны на стенах посольства.

Сеул требовал россиян убрать баннер, однако принудительно сделать этого не может из-за положений Венской конвенции о неприкосновенности дипломатических представительств.

В прошлом году, 24 февраля, к третьей годовщине вторжения, у посольства России в Сеуле состоялся митинг с российскими флагами в поддержку войны. В этом году российское посольство также планирует провести подобное мероприятие и уже подало соответствующее уведомление в полицию.

К слову, кроме баннера, резонанс вызвали слова посла России в Южной Корее Георгия Зиновьева. Во время брифинга 11 февраля он заявил, что Россия "не забудет вклад северокорейских войск" в боевые действия в Курской области. Зиновьев вспомнил и за "Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве", подписанный Россией и КНДР в июне 2024 года, заявив, что отношения стран вышли на новый уровень.

Для российского посла в Сеуле публичная благодарность КНДР за участие в войне стала беспрецедентной. В Южной Корее отмечают, что военные КНДР могут получить боевой опыт и современные технологии, что потенциально представляет угрозу для безопасности страны.

Как Россия распространяет на мир свою пропаганду?