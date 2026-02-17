За последние 4 года российская религиозная пропаганда в Африке достигла немалых успехов, сообщает Bloomberg.

Смотрите также В ЮАР вербовали мужчин воевать за Россию: четверо уже задержаны

Однако Москва тратит собственные немногочисленные ресурсы не просто так, а потому что ей нужен континент в собственных целях.

Почему Россия возвращается в Африку?

Во времена холодной войны СССР выбрал очень эффективную идеологию, которая дает плоды и сегодня. В сознании многих африканцев Советский Союз был единственной великой державой, которая боролась с колониализмом. Конечно, не обошлось без огромных финансовых инвестиций в кровожадные диктаторские режимы.

После распада СССР Россия потеряла финансовые и политические возможности на континенте, который начал больше сотрудничать с Европой. В 21 веке, с каждым годом начала расти роль Китая, который стал крупнейшим торговым партнером Африки. После 2014 и особенно 2022 года из-за санкций и фактической изоляции со стороны Запада, Москва была вынуждена расширять свои возможности в странах Глобального Юга. Однако Кремль не имеет достаточного количества ресурсов для экономического влияния, поэтому вынужден искать альтернативу.

Как Россия спекулирует на религии?

И кажется, Россия эту альтернативу нашла. Кремль активно начал использовать православие в качестве "мягкой силы". Сами пропагандисты считают, что новое географическое расширение может быть самым важным в истории русской православной церкви.

Менее чем за три года она расширила свое присутствие с 4 до 34 стран Африки, увеличила количество духовенства до 270 и зарегистрировала 350 приходов и общин по состоянию на июнь 2024 года, согласно последним данным опубликованным церковью. Россияне привлекали священников более высокими зарплатами, обещаниями строительства церквей и быстрого продвижения по службе.

Это похоже на духовный колониализм,

– Том Саузерн, директор специальных проектов Центра информационной устойчивости.

Что Россия хочет получить от Африки?

Кремль пытается активно использовать африканские ресурсы. Основными интересами являются:

Лоббирование интересов Москвы во время голосований в ООН.

Увеличение военного присутствия России, путем привлечения так называемых частных военных компаний – вроде "Вагнера".

Использование полезных ископаемых, которыми богат континент.

Дешевая рабочая сила на военных предприятиях и привлечение добровольцев в войне против Украины.

Дестабилизация в различных регионах континента, борьба с влиянием западных государств (вывод французских войск из Нигера в 2023 году).

Россия пытается развивать свою политику влияния во всех африканских странах. Они хотят создать имидж великой страны, дружественной ко всем африканцам,

– Тьерри Виркулон, координатор Обсерватории Центральной и Южной Африки во Французском институте международных отношений.

Поэтому за маской новой церкви и проповеди российского священника скрывается желание использовать Африку для борьбы со странами Запада.

Что известно о преступных действиях России в Африке?