Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.
Читайте также Спасти будет невозможно, – экс-министр дал прогноз, когда разрушительные процессы в России уже не остановить
Какую тактику использует Кремль?
В ЦПД рассказали, что вербовка иностранцев Россией давно приобрела системный характер.
Большинство рекрутов из африканских стран не имеют военного опыта, их обманом заставляют подписывать контракты, обещая легальную и хорошо оплачиваемую работу,
– говорится в заметке.
Однако реальность не соответствует ожиданиям: после подписания контракта людей отправляют на самые опасные участки фронта.
В частности, по свидетельствам четырех граждан Кении, которые недавно вернулись с фронта ранеными, один из них считал, что будет работать продавцом, двое – охранниками, еще один – профессиональным спортсменом. Всего, по данным ЦПИ, за последние два месяца из России было эвакуировано более 30 кенийцев.
Сейчас Кремль использует вербовку иностранцев на войну как способ компенсировать потери на фронте и избежать социальной напряженности внутри России. Однако такие действия противоречат пропагандистской линии Кремля в Африке.
Россия противопоставляет себя "колониальному Западу" и рассказывает об "уважении к Африке", хотя в реальности использует африканцев как ресурс для своей захватнической войны против Украины,
– подытожили в ЦПИ.
Россияне вербуют не только кенийцев
Недавно в Южной Африке задержали четырех мужчин, которые планировали отправиться в Россию для участия в боевых действиях против Украины. Их остановили прямо у выхода на посадку в аэропорту Йоханнесбурга.
Произошло это через несколько недель после информации о том, что 17 южноафриканских мужчин оказались в Украине. Туда их выманили россияне обещая высокую зарплату и службу в наемных подразделениях.
В соответствии с законодательством ЮАР, гражданам запрещается приобщаться к армиям других правительств. Президент ЮАР Сирил Рамафоса уже распорядился провести отдельное расследование.