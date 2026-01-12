Его имя – Ричард, он из Уганды. Об этом 24 Каналу рассказал начальник отделения коммуникаций 63 ОМБр 3-го корпуса Ростислав Яцишин, отметив, что мужчина хотел заработать деньги, но вместо работы он оказался перед выбором: подписать контракт или умереть от выстрела в голову.

История пленного наемника из Уганды

В конце декабря на одном из блокпостов вблизи Лимана зафиксировали темнокожего российского военного. Он был без оружия и рассказал, что, спасаясь от бедности, купился на российские обещания – взял кредит на билеты и прилетел в Россию.

По словам начальника отделения коммуникации 63 ОМБр, до этого случая украинским военным удавалось уничтожать наемников из Африки, но они не знали, откуда они именно. У них не было документов, ведь их забирало российское командование. В то же время Ричард открыл завесу, ведь бригада не имела достаточно информации до этого.

Его история довольно печальная – жил в бедном районе столицы Уганды в маленькой мазанке с женой и 2 детьми. Работал в супермаркете, где зарабатывал 50 долларов в месяц. Он взял кредит на сумму 3 тысячи долларов, чтобы прилететь в Стамбул, а затем в Москву,

– рассказал Яцишин.

Там его и еще нескольких таких же африканцев встретила машина, которые привезла в воинскую часть. Россияне, угрожая оружием, заставили их подписать контракт. Впоследствии Ричард почувствовал все особенности российской армии – по его рассказу, он оказался на Донбассе и жил в блиндаже в ужасных условиях.

Рассказ Ричарда о его истории: видео из соцсетей 63ОМБр

Через некоторое время мужчина решил бежать и бежал почти целый день наугад вдоль линии электропередач. Так он оказался возле блокпоста, где сдался в плен. Его дальнейшая судьба пока неизвестна. Ричард обращался к правительству Уганды с просьбой вернуть его домой.

Обратите внимание! В прошлом году российские СМИ установили, что более 1500 граждан из 48 стран мира в период с апреля 2023 года по май 2024 года присоединились к российской армии. Большинство из них из Южной Азии, стран бывшего СССР и Африки.

Начальник отделения коммуникаций 63 ОМБр заметил, что Россия набирает африканцев даже не для "пушечного мяса". Яцишин предположил, что единственная задача таких наемников – отвлечь внимание украинских дронов от российских солдат, которые идут за ними. Такие случаи свидетельствуют о дефиците живой силы в российской армии.

Что еще известно о наемниках, которые набирает Россия?