Его имя – Ричард, он из Уганды. Об этом 24 Каналу рассказал начальник отделения коммуникаций 63 ОМБр 3-го корпуса Ростислав Яцишин, отметив, что мужчина хотел заработать деньги, но вместо работы он оказался перед выбором: подписать контракт или умереть от выстрела в голову.
История пленного наемника из Уганды
В конце декабря на одном из блокпостов вблизи Лимана зафиксировали темнокожего российского военного. Он был без оружия и рассказал, что, спасаясь от бедности, купился на российские обещания – взял кредит на билеты и прилетел в Россию.
По словам начальника отделения коммуникации 63 ОМБр, до этого случая украинским военным удавалось уничтожать наемников из Африки, но они не знали, откуда они именно. У них не было документов, ведь их забирало российское командование. В то же время Ричард открыл завесу, ведь бригада не имела достаточно информации до этого.
Его история довольно печальная – жил в бедном районе столицы Уганды в маленькой мазанке с женой и 2 детьми. Работал в супермаркете, где зарабатывал 50 долларов в месяц. Он взял кредит на сумму 3 тысячи долларов, чтобы прилететь в Стамбул, а затем в Москву,
– рассказал Яцишин.
Там его и еще нескольких таких же африканцев встретила машина, которые привезла в воинскую часть. Россияне, угрожая оружием, заставили их подписать контракт. Впоследствии Ричард почувствовал все особенности российской армии – по его рассказу, он оказался на Донбассе и жил в блиндаже в ужасных условиях.
Через некоторое время мужчина решил бежать и бежал почти целый день наугад вдоль линии электропередач. Так он оказался возле блокпоста, где сдался в плен. Его дальнейшая судьба пока неизвестна. Ричард обращался к правительству Уганды с просьбой вернуть его домой.
Обратите внимание! В прошлом году российские СМИ установили, что более 1500 граждан из 48 стран мира в период с апреля 2023 года по май 2024 года присоединились к российской армии. Большинство из них из Южной Азии, стран бывшего СССР и Африки.
Начальник отделения коммуникаций 63 ОМБр заметил, что Россия набирает африканцев даже не для "пушечного мяса". Яцишин предположил, что единственная задача таких наемников – отвлечь внимание украинских дронов от российских солдат, которые идут за ними. Такие случаи свидетельствуют о дефиците живой силы в российской армии.
Что еще известно о наемниках, которые набирает Россия?
- Известно, что в российскую армию приобщают граждане не только стран Африки, но и из Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Индии, Египта, Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Турции и Алжира.
- В ГУР ранее сообщали, что российское подразделение минобороны вербует иностранцев, обещая предоставить денежное вознаграждение, медицинское страхование и российский паспорт для них и семьи. После определенного периода службы также фиксировали случаи массового дезертирства.
- В июне прошлого года украинские военные взяли в плен двух граждан Камеруна. По их словам, они якобы ехали в Россию "делать шампунь" и "лечить зубы", но подписали контракт.