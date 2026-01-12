Його ім'я – Річард, він з Уганди. Про це 24 Каналу розповів начальник відділення комунікацій 63 ОМБр 3-го корпусу Ростислав Яцишин, зауваживши, що чоловік хотів заробити гроші, але замість роботи він опинився перед вибором: підписати контракт або померти від пострілу в голову.

Дивіться також "Це лише початок": Естонія заборонила в'їзд сотням росіян, причетним до війни в Україні

Історія полоненого найманця з Уганди

В кінці грудня на одному з блокпостів поблизу Лиману зафіксували темношкірого російського військового. Він був без зброї та розповів, що, рятуючись від бідності, купився на російські обіцянки – взяв кредит на квитки та прилетів в Росію.

За словами начальника відділення комунікації 63 ОМБр, до цього випадку українським військовим вдавалось знищувати найманців з Африки, але вони не знали, звідки вони саме. В них не було документів, адже їх забирало російське командування. Водночас Річард відкрив завісу, адже бригада не мала достатньо інформації до цього.

Його історія доволі сумна – жив в бідному районі столиці Уганди у маленькій мазанці з дружиною та 2 дітьми. Працював у супермаркеті, де заробляв 50 доларів в місяць. Він взяв кредит на суму 3 тисячі доларів, щоб прилетіти в Стамбул, а потім в Москву,

– розповів Яцишин.

Там його і ще кількох таких африканців зустріла машина, які привезла у військову частину. Росіяни, погрожуючи зброєю, змусили їх підписати контракт. Згодом Річард відчув усі особливості російської армії – за його розповіддю, він опинився на Донбасі та жив у бліндажі в жахливих умовах.

Розповідь Річарда про його історію: відео з соцмереж 63ОМБр

Через деякий час чоловік вирішив тікати та біг майже цілий день навмання вздовж лінії електропередач. Так він опинився біля блокпосту, де здався в полон. Його подальша доля поки невідома. Річард звертався до уряду Уганди з проханням повернути його додому.

Зауважте! Минулого року російські ЗМІ встановили, що понад 1500 громадян з 48 країн світу у період з квітня 2023 року по травень 2024 року долучилися до російської армії. Більшість з них з Південної Азії, країн колишнього СРСР та Африки.

Начальник відділення комунікацій 63 ОМБр зауважив, що Росія набирає африканців навіть не для "гарматного м'яса". Яцишин припустив, що єдине завдання таких найманців – відвернути увагу українських дронів від російських солдатів, які ідуть за ними. Такі випадки свідчать про дефіцит живої сили в російській армії.

Що ще відомо про найманців, які набирає Росія?