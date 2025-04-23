Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на опозиційний російський ресурс "Важливі історії".

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Які іноземці воюють на боці Росії

Російські ЗМІ встановили, що понад 1500 громадян з 48 країн світу у період з квітня 2023 року по травень 2024 року долучилися до російської армії. Ідентифікувати вдалося вже понад 1300 осіб.

Так, у квітні 2024 року хакерське угруповання DumpForums заявило про злам кількох систем департаменту інформаційних систем (ДІТ) мерії Москви. Тоді вдалося отримати декілька баз даних, серед яких – дані москвичів із єдиної медичної інформаційно-аналітичної системи (ЄМІАС). Унаслідок цього витоку також вдалося отримати інформацію про іноземців, які пройшли через пункт відбору на військову службу за контрактом у Москві.

Журналісти з'ясували, що у понад 1,5 тисячі іноземних громадян, які фігурують у базі ЄМІАС, як адреса проживання вказана адреса єдиного пункту відбору на контракт – вулиця Яблочкова, будинок 5, будівля 1. Іноді в даних зустрічається і номер квартири. Відтак, майже три сотні іноземців "проживають" у квартирі під номером 302. Такий самий номер має кабінет медичного огляду у пункті вербування.

Загалом, журналісти ідентифікували найманців з:

Південна та Східна Азія – 771 особа,

країни колишнього СРСР – 531 особа,

Африка – 72 особи.

Найбільше іноземних найманців вирушили в Росію саме з Непалу (Південна Азія) – 603 людини. Пік вербування непальців припав на жовтень 2023 року, коли до російської армії долучилися понад 370 громадян Непалу.

Також багато найманців з "дружніх" до Росії країн:

Таджикистан – 86 найманців,

Узбекистан – 71 найманець,

Білорусь – 71 найманець,

Киргизстан – 64 найманці,

Казахстан – 59 найманців,

Індія – 43 найманці.

Через московський пункт відбору на контрактну службу в окупаційну армію пройшли щонайменше 34 громадянина європейських країн, а також 25 українців. Так, до лав окупантів хотіли долучитися громадяни Великої Британії, Франції, Бельгії, Італії та Австрії. Серед країн Європи абсолютний лідер за кількістю іноземних найманців – Сербія. Так, у 2023 – 2024 роках до лав окупаційної армії долучилося 8 сербів.

Також на війну проти України активно вербуються вихідці з країн Близького Сходу (Єгипту, Ірану, Іраку, Лівії, Сирії, Туреччини, Алжиру та інших країн). Загалом 71 людина з цих країн долучилася до окупаційної армії.

Долучаються до війни проти України на боці Росії й громадяни країни Африки (Гана, Камерун, Сенегал Нігерія, Сомалі) – 71 людина.

До слова, ЗСУ нещодавно взяли у полон громадянина з Сенегалу, який воював на боці Росії. Чоловік розповів, що спочатку 2 роки вчився у Росії, а після – йому запропонували піти на фронт і воювати проти України.