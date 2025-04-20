Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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У Росії могили солдатів пішли під воду

У мережі опублікували кадри, як затоплює одне з російських кладовищ. Як виявилося, це відбувається на Човсьокому кладовищі у Сиктивкарі. Місцеві бідкаються, що могили учасників так званої "спецоперації" потопають у воді.

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У мережі додають, що на цьому цвинтарі не лише навесні, а й улітку окупантів буквально у воду ховали, бо кладовище розташоване на сирому та болотяному місці.

До слова, нещодавно у Челябінську на смітнику знайшли цинкові труни з тілами російських окупантів зі 155-ї бригади морської піхоти, які загинули у війні проти України. Труни мали бути надіслані до моргу в Новосибірську, але помилково опинилися на смітнику в Челябінську.