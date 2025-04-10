Повідомляє 24 Канал з посиланням на головного редактора "Цензор.НЕТ" Юрія Бутусова.

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До Рязані прибули десятки трун з російськими окупантами

До російських міст, зокрема Рязані, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну продовжують надходити труни з тілами загиблих окупантів.

Рязань, весна. Ростовський перевалочний пункт перестав справлятися з небаченим напливом жмуравликів Путіна, які підзаробили грошенят і прилетіли з української двіжухи, тому естафету підхоплюють інші російські міста,

– прокоментував Бутусов відео, на якому видно десятки трун.

До Рязані прибули десятки трун з російськими окупантами: дивіться відео

На відео чоловічий голос за кадром повідомляє про прибуття чергового борту з тілами.

"Квітень, друзі. Знову в Рязані. Зустрічаємо черговий борт з евакуацією тіл", – каже чоловік у відео.

Нагадаємо, що лише за минулу добу Росія втратила близько 1 420 своїх солдатів. Загальні ж втрати країни-агресорки у війні проти України досягли приблизно 929 000 осіб.