Загальні втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже досягли 929 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 10 квітня 2025 року

  • Особового складу – близько 929 000 (+1420),
  • танків – 10579 (+3),
  • бойових броньованих машин – 22033 (+12),
  • артилерійських систем – 25982 (+70),
  • РСЗВ – 1359 (+0),
  • засобів ППО – 1127 (+0),
  • літаків – 370 (+0),
  • гелікоптерів – 335 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 32078 (+105),
  • крилатих ракет – 3145 (+0),
  • кораблів / катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 43514 (+169),
  • спеціальної техніки – 3796 (+4).

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Втрати ворога на 10 квітня 2025 рокуВтрати ворога на 10 квітня / Інфографіка Генштабу ЗСУ