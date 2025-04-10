Загальні втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже досягли 929 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 10 квітня 2025 року

Особового складу – близько 929 000 (+1420),

танків – 10579 (+3),

бойових броньованих машин – 22033 (+12),

артилерійських систем – 25982 (+70),

РСЗВ – 1359 (+0),

засобів ППО – 1127 (+0),

літаків – 370 (+0),

гелікоптерів – 335 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 32078 (+105),

крилатих ракет – 3145 (+0),

кораблів / катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 43514 (+169),

спеціальної техніки – 3796 (+4).

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