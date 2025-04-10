Загальні втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже досягли 929 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати ворога на 10 квітня 2025 року
- Особового складу – близько 929 000 (+1420),
- танків – 10579 (+3),
- бойових броньованих машин – 22033 (+12),
- артилерійських систем – 25982 (+70),
- РСЗВ – 1359 (+0),
- засобів ППО – 1127 (+0),
- літаків – 370 (+0),
- гелікоптерів – 335 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 32078 (+105),
- крилатих ракет – 3145 (+0),
- кораблів / катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 43514 (+169),
- спеціальної техніки – 3796 (+4).
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