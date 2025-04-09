В інтерв'ю для LB Олександр Сирський наголосив, що внаслідок низки ефективних ударів по російських аеродромах противик був змушений заховати свою авіацію вглиб Росії, передає 24 Канал.

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Україна знищила Ту-22М3

Так, за словами генерала, російська авіація раніше перебувала на відстані 100 – 150 кілометрів від кордону, тепер на 200 – 300 кілометрів.

Втім, це не зупинило українських воїнів. Декілька днів тому вони спромоглися уразити російський дальній надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник Ту-22М3 вартістю близько 100 мільйонів доларів.

"Якраз тільки приземлився — і наш дрон його вразив", – розповів Сирський.

Окрім аеродромів, пріоритетними цілями для українських далекобійних ударів слугують системи ППО. Кожна така станція коштує десятки мільйонів доларів.

Побоюючись стати мішенню наших ударів, російський флот тим часом фактично зачинений у Новоросійську.

До слова, 2 квітня в Іркутській області Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, пілот загинув. Аварія викликала перебої з електрикою у двох селищах, уламки літака розкидало по дорозі.