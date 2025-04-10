Общие потери России в полномасштабной войне против Украины уже достигли 929 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 10 апреля 2025 года

Личного состава – около 929 000 (+1420),

танков – 10579 (+3),

боевых бронированных машин – 22033 (+12),

артиллерийских систем – 25982 (+70),

РСЗО – 1359 (+0),

средств ПВО – 1127 (+0),

самолетов – 370 (+0),

вертолетов – 335 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 32078 (+105),

крылатых ракет – 3145 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 43514 (+169),

специальной техники – 3796 (+4).

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