Общие потери России в полномасштабной войне против Украины уже достигли 929 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 10 апреля 2025 года

  • Личного состава – около 929 000 (+1420),
  • танков – 10579 (+3),
  • боевых бронированных машин – 22033 (+12),
  • артиллерийских систем – 25982 (+70),
  • РСЗО – 1359 (+0),
  • средств ПВО – 1127 (+0),
  • самолетов – 370 (+0),
  • вертолетов – 335 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 32078 (+105),
  • крылатых ракет – 3145 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 43514 (+169),
  • специальной техники – 3796 (+4).

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Потери врага на 10 апреля 2025 годаПотери врага на 10 апреля / Инфографика Генштаба ВСУ