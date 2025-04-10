Общие потери России в полномасштабной войне против Украины уже достигли 929 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Смотрите также Несколько дней назад ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3, – Сырский
Потери врага на 10 апреля 2025 года
- Личного состава – около 929 000 (+1420),
- танков – 10579 (+3),
- боевых бронированных машин – 22033 (+12),
- артиллерийских систем – 25982 (+70),
- РСЗО – 1359 (+0),
- средств ПВО – 1127 (+0),
- самолетов – 370 (+0),
- вертолетов – 335 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 32078 (+105),
- крылатых ракет – 3145 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 43514 (+169),
- специальной техники – 3796 (+4).
Смотрите также Воины ГУР разбили оккупантов на Запорожском фронте: эффектные кадры точной работы