Сообщает 24 Канал со ссылкой на главного редактора "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова.

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В Рязань прибыли десятки гробов с российскими оккупантами

В российские города, в частности Рязань, после начала полномасштабного вторжения России в Украину продолжают поступать гробы с телами погибших оккупантов.

Рязань, весна. Ростовский перевалочный пункт перестал справляться с невиданным наплывом жмуравликов Путина, которые подзаработали деньжат и прилетели с украинской движухи, поэтому эстафету подхватывают другие российские города,

– прокомментировал Бутусов видео, на котором видно десятки гробов.

В Рязань прибыли десятки гробов с российскими оккупантами: смотрите видео

На видео мужской голос за кадром сообщает о прибытии очередного борта с телами.

"Апрель, друзья. Снова в Рязани. Встречаем очередной борт с эвакуацией тел", – говорит мужчина в видео.

Напомним, что только за минувшие сутки Россия потеряла около 1 420 своих солдат. Общие же потери страны-агрессора в войне против Украины достигли примерно 929 000 человек.