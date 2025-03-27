Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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У Челябінську на звалище викинули тіла загиблих окупантів

У російському місті Челябінськ на місцевому смітнику місцеві мешканці виявили багато трун з цинковими гробами, у яких привозять з фронту загиблих. Повідомляється, що тіла належать окупантам "елітної" 155-ї бригади морської піхоти (Східний військовий округ країни-агресора). Ця бригада зараз воює у Курській області.

Як пише телеграм-канал "Сеятель ветра", цинкові труни нібито помилково надіслали до Челябінська замість Новосибірська. Крім того, чомусь тіла загиблих вивезли не у морг чи за адресами, де жили загиблі, а просто викинули на смітник.

Наочна ілюстрація реального ставлення російських чиновників до ветеранів "СВО". Скільки б пропаганда не ляпала мовою про "час героїв" – реалії на цьому відео,

– заявив автор телеграм-каналу.

На смітник викинули тіла окупантів: дивіться відео (Увага! На відео чутливий контент, присутня нецензурна лексика! 18+)

До слова, нещодавно у Росії в Підмосков'ї вдів офіцерів не пустили на сцену для нагородження. Причиною цього стали "сумні обличчя росіянок".