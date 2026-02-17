За останні 4 роки російська релігійна пропаганда в Африці досягла чималих успіхів, повідомляє Bloomberg.

Однак Москва витрачає власні нечисленні ресурси не просто так а тому, що їй потрібен континент у власних цілях.

Чому Росія повертається в Африку?

В часи холодної війни СРСР обрав дуже ефективну ідеологію, яка дає плоди й сьогодні. У свідомості багатьох африканців Радянський Союз був єдиною великою державою, яка боролася з колоніалізмом. Звісно, не обійшлося без величезних фінансових інвестицій у кровожерливі диктаторські режими.

Після розпаду СРСР Росія втратила фінансові та політичні можливості на континенті, який почав більше співпрацювати з Європою. У 21 столітті, з кожним роком почала зростати роль Китаю, який став найбільшим торгівельним партнером Африки. Після 2014 та особливо 2022 року через санкції та фактичну ізоляцію з боку Заходу, Москва була змушена розширювати свої можливості в країнах Глобального Півдня. Однак Кремль не має достатньої кількості ресурсів для економічного впливу, тож змушений шукати альтернативу.

Як Росія спекулює на релігії?

І здається, Росія цю альтернативу знайшла. Кремль активно почав використовувати православ’я в якості "м’якої сили". Самі пропагандисти вважають, що нове географічне розширення може бути найважливішим в історії російської православної церкви.

Менш ніж за три роки вона розширила свою присутність з 4 до 34 країн Африки, збільшила кількість духовенства до 270 та зареєструвала 350 парафій та громад станом на червень 2024 року, згідно з останніми даними опублікованими церквою. Росіяни залучали священників вищими зарплатами, обіцянками будівництва церков та швидкого просування по службі.

Це схоже на духовний колоніалізм,

– Том Саузерн, директор спеціальних проєктів Центру інформаційної стійкості.

Що Росія хоче отримати від Африки?

Кремль намагається активно використовувати африканські ресурси. Основними інтересами є:

Лобіювання інтересів Москви під час голосувань в ООН.

Збільшення військової присутності Росії, шляхом залучення так званих приватних воєнних компаній – на кшталт "Вагнера".

Використання корисних копалин, якими багатий континент.

Дешева робоча сила на військових підприємствах та залучення добровольців у війні проти України.

Дестабілізація в різних регіонах континенту, боротьба з впливом західних держав (виведення французьких військ з Нігеру у 2023 році).

Росія намагається розвивати свою політику впливу в усіх африканських країнах. Вони хочуть створити імідж великої країни, дружньої до всіх африканців,

– Тьєррі Віркулон, координатор Обсерваторії Центральної та Південної Африки у Французькому інституті міжнародних відносин.

Тож за маскою нової церкви та проповіді російського священника ховається бажання використовувати Африку задля боротьби з країнами Заходу.

Що відомо про злочинні дії Росії в Африці?