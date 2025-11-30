Чоловіків схопили просто в аеропорту Йоганнесбурга, пише 24 Канал із посиланням на Reuters.

Що відомо про цей випадок?

У Південній Африці в п'ятницю, 28 листопада, правоохоронці затримали чотирьох чоловіків, які планували вирушити до Росії для участі в бойових діях проти України. Їх зупинили просто біля виходу на посадку в аеропорті Йоганнесбурга. Відомо, що арешт став результатом оперативної інформації поліції аеропорту про переліт чоловіків до Росії через Об'єднані Арабські Емірати.

Сталось це за кілька тижнів після інформації про те, що 17 південноафриканських чоловіків опинились в Україні. Туди їх виманили росіяни обіцяючи високу зарплатню та службу в найманських підрозділах.

Зазначимо, що відповідно до законодавства ПАР, громадянам забороняється долучатись до армій інших урядів та надавати військову допомогу без дозволу керівництва країни.

Елітний поліцейський підрозділ "Яструби" повідомив, що вже першого грудня четверо чоловіків постануть перед судом за підозрою у порушенні Закону про регулювання іноземної військової допомоги.

Хто вербував чоловіків на війну проти України?

Водночас президент ПАР Сиріл Рамафоса розпорядився провести окреме розслідування щодо того, як 17 чоловіків опинились в зоні бойових дій в Україні та повернути їх додому.

За даними слідства, заманювала громадян ПАР воювати за Росію Дудузіле Зума-Самбудла, дочка колишнього президента Південної Африки Джейкоба Зуми.

Попереднє розслідування показало, що жінка з Південної Африки нібито сприяла поїздкам та вербуванню цих осіб до збройних сил Росії,

– додається заяві поліцейського підрозділу.

Зума-Самбудла була членкинею опозиційної партії "Умкхонто веСізве" (МК), яку очолював її батько. Там, 28 листопада, повідомили, що їхня депутатка подала у відставку – рішення було її власною ініціативою та набуло чинності негайно. У партії наголошують, що МК не має жодного відношення до вербування чоловіків у Росію. Водночас керівництво підкреслює, що готові підтримати родини громадян, які опинились у зоні бойових дій.

Поліція вже оголосила про початок окремого розслідування щодо участі Зуми-Самбудли у вербуванні громадян ПАР до вступу в наймані війська російської армії.

Водночас українська влада повідомила, що до російських підрозділів у війни проти України залучено понад 1400 громадян із кількох десятків африканських країн.

