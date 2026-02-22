На фоне успехов украинской ракетной программы россияне заявили об уничтожении пусковой установки к "Фламинго". Об этом сообщила Группировка Объединенных сил.

Правда ли, что россияне уничтожили пусковую установку к "Фламинго"?

В ВСУ написали об этом очень нетипично. Там "подтвердили" данные россиян, но указали: оккупанты уничтожили то, чего и не было.

Группировка объединенных сил с грустью отмечает, что после последней российской атаки в Украине не осталось ни транспортно-заряжающих машин HIMARS, ни пусковых установок для ракет "Фламинго". Впрочем, до атаки тоже не было: HIMARS не имеет транспортно-заряжающих машин, а запуск FP-5 "Фламинго" осуществляется с простых направляющих,

– проинформировали в ВСУ.

Российское государственное агентство ТАСС написало, что в течение суток оккупанты якобы уничтожили транспортно-заряжательную машину РСЗО HIMARS производства США и поразили пусковые установки ракет "Фламинго".



Троллинг со стороны ВСУ / Группировка Объединенных сил

"Уничтожить" то, чего не существует в природе, – на это способна только российская пропаганда,

– акцентировали в ВСУ.

Почему к "Фламинго" сейчас приковано столько внимания?

Дело в том, что украинская ракета успешно поразила один из ключевых ракетных заводов России – Уоткинский. Именно там производят "Искандеры" и "Орешники".

Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире 24 Канала сказал: Силы обороны поразили стратегическую цель на стратегической глубине. Поражены два цеха завода. И это пощечина для России.

В Defence Express заявили, что, возможно, этот удар побил рекорд по дальности боевых пусков крылатых ракет, превзойдя результат российского "Калибра". От государственной границы Украины до Воткинского завода более 1300 километров по прямой. Но понятно, что пуски были не с границы. Поэтому можно говорить, что украинская крылатая ракета для атаки на смогла преодолеть 1600 – 1650 километров или даже больше.