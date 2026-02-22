На тлі успіхів української ракетної програми росіяни заявили про знищення пускової установки до "Фламінго". Про це повідомило Угруповання Об'єднаних сил.

Чи правда, що росіяни знищили пускову установку до "Фламінго"?

В ЗСУ написали про це дуже нетипово. Там "підтвердили" дані росіян, але указали: окупанти знищили те, чого і не було.

Угруповання об'єднаних сил з сумом зазначає, що після останньої російської атаки в Україні не залишилось ані транспортно-заряджувальних машин HIMARS, ані пускових установок для ракет "Фламінго". Втім, до атаки теж не було: HIMARS не має транспортно-заряджувальних машин, а запуск FP-5 "Фламінго" здійснюється з простих направляючих,

– поінформували в ЗСУ.

Російське державне агентство ТАСС написало, що протягом доби окупанти буцімто знищили транспортно-заряджувальну машину РСЗВ HIMARS виробництва США та вразили пускові установки ракет "Фламінго".



Тролінг з боку ЗСУ / Угруповання Об'єднаних сил

"Знищити" те, чого не існує в природі, – на це здатна лише російська пропаганда,

– акцентували в ЗСУ.

Чому до "Фламінго" зараз прикуто стільки уваги?

Справа в тому, що українська ракета успішно вразила один з ключових ракетних заводів Росії – Воткінський. Саме там виробляють "Іскандери" та "Орешники".

Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в ефірі 24 Каналу сказав: Сили оборони уразили стратегічну ціль на стратегічній глибині. Уражено два цехи заводу. І це ляпас для Росії.

У Defence Express заявили, що, можливо, цей удар побив рекорд за дальністю бойових пусків крилатих ракет, перевершивши результат російського "Калибра". Від державного кордону України до Воткінского заводу понад 1300 кілометрів по прямій. Але зрозуміло, що пуски були не з кордону. Тож можна говорити, що українська крилата ракета для атаки на змогла подолати 1600 – 1650 кілометрів або й більше.