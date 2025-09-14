Россия совершила акт агрессии против Польши. Но, к сожалению, Соединенные Штаты и другие "персонажи" пытаются убедить всех, что якобы ничего не произошло.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Валентин Гладких, отметив, что на сегодня в Европе и США сформировалось достаточно большое количество различных персонажей, которые заставляют Польшу и некоторых других политиков закрыть на все глаза. И это прям катастрофа.

Какие могут быть дальнейшие последствия от этой атаки?

Как отметил Гладких, Россия совершила акт агрессии против Польши ровно через 24 года, когда НАТО в последний раз применяло 5 статью. Тогда террористическая организация "Аль-Каида" совершила теракты 11 сентября, захватив пассажирские самолеты. И реакция Штатов была жесткой

Сейчас террористическое государство Россия атаковала беспилотники территорию страны НАТО. И Альянс довольно вяло реагирует. А президент США Дональд Трамп даже допускает, что это могла быть ошибка со стороны России.

Президент Украины Владимир Зеленский был прав, когда сравнил эту ситуацию с аннексией Крыма в 2014 году. Тогда европейские и американские партнеры тоже убеждали наше государство, что якобы ничего серьезного не происходит.

Тогда нас убедили, что не надо реагировать. Потому что может быть третья мировая и так далее. Тогда у нас был очень ограниченный инструментарий, чтобы сопротивляться. А в Польше сейчас достаточно политической, экономической и милитарной мощи, чтобы не позволить унизить себя. Но так получается, что Россия просто плюнула им в лицо и сейчас смеется,

– отметил Гладких.

Игнорировать проблемы – это худший способ взаимодействовать с реальностью. И последствия будут плачевными. Если ничего не делать, то Россия может попытаться запустить и ракеты по странам НАТО.

Российская атака по Польше: кратко