Об этом 24 Каналу рассказал политолог Валентин Гладких, отметив, что на сегодня в Европе и США сформировалось достаточно большое количество различных персонажей, которые заставляют Польшу и некоторых других политиков закрыть на все глаза. И это прям катастрофа.
Смотрите также Польша впервые отбивалась от российских "Шахедов": все, что известно
Какие могут быть дальнейшие последствия от этой атаки?
Как отметил Гладких, Россия совершила акт агрессии против Польши ровно через 24 года, когда НАТО в последний раз применяло 5 статью. Тогда террористическая организация "Аль-Каида" совершила теракты 11 сентября, захватив пассажирские самолеты. И реакция Штатов была жесткой
Сейчас террористическое государство Россия атаковала беспилотники территорию страны НАТО. И Альянс довольно вяло реагирует. А президент США Дональд Трамп даже допускает, что это могла быть ошибка со стороны России.
Президент Украины Владимир Зеленский был прав, когда сравнил эту ситуацию с аннексией Крыма в 2014 году. Тогда европейские и американские партнеры тоже убеждали наше государство, что якобы ничего серьезного не происходит.
Тогда нас убедили, что не надо реагировать. Потому что может быть третья мировая и так далее. Тогда у нас был очень ограниченный инструментарий, чтобы сопротивляться. А в Польше сейчас достаточно политической, экономической и милитарной мощи, чтобы не позволить унизить себя. Но так получается, что Россия просто плюнула им в лицо и сейчас смеется,
– отметил Гладких.
Игнорировать проблемы – это худший способ взаимодействовать с реальностью. И последствия будут плачевными. Если ничего не делать, то Россия может попытаться запустить и ракеты по странам НАТО.
Российская атака по Польше: кратко
- Россия запустила по меньшей мере 19 беспилотников по территории Польши. Произошло это в ночь на 10 сентября.
- Президент США Дональд Трамп сначала заявил, что не рад из-за такого инцидента. Он предположил, что это вообще могла быть ошибка. При этом в Польше отмечали, что Россия специально спланировала эту операцию.
- Западные СМИ критикуют реакцию стран НАТО на этот инцидент. Там утверждают, что фактически там никак на это не отреагировали.